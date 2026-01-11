Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünde Merkür ile Jüpiter'in karşı karşıya gelmesiyle beklentilerini ve hedeflerini daha net bir şekilde belirleyebilirsin. Belki de belirsizliklerle dolu olan iş anlaşmaların artık belirginleşmeye, somut bir şekil almaya başlıyor. Büyük vaatler ve iddialı hedefler kadar, gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan şartları da masaya yatırman gerekiyor. Ancak unutma ki doğru dengeyi kurabilirsen, bu durumdan kazançlı çıkacaksın.

Haftanın sonuna doğru, Oğlak burcundaki Yeni Ay, iş hayatında yeni bir ortaklık ya da önemli bir anlaşmanın kapısını aralıyor. Kendi başına hareket etmek yerine, güçlerini birleştirmeyi düşünmek, seni daha hızlı ve daha etkili bir şekilde ileriye taşıyabilir. Bu Yeni Ay, profesyonel ilişkilerinde sağlam ve güvenilir temeller atmanı da sağlar. Bu, iş hayatında daha emin adımlarla ilerlemen için harika bir fırsat olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…