Sevgili Yengeç, bu hafta aşk hayatında neler oluyor diye merak ediyorsan, işte sana biraz ipucu: Venüs'ün Kova burcuna geçişi ile aşk hayatında adeta bir deprem yaşanıyor. Duyguların daha önce hiç olmadığı kadar derinleşiyor. Ancak bu seferki bağlılık değil, özgürlüğüne düşkün bir aşkın peşindesin.

Romantik ilişkinde sıkı sıkıya bağlı olduğun partnerinle aranda bir tutku yeniden doğuyor. Bu tutku, ilişkinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Beklenmedik gelişmeler, aşkını daha da güçlendirecek ve birlikte geçirdiğin zamanı daha da değerli hale getirecek. Aşka heyecan katan sürprizler, yeni maceralar ve şehvet seni sarıyor. Bu hafta, aşk hayatında heyecan dolu anlar yaşayabilirsin.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta güçlü bir çekim hissi yaşayabilirsin. Gizemli bir yakınlaşma, belki de beklenmedik bir kişiyle karşılaşabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…