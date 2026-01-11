Sevgili Yengeç, bu hafta Merkür, Jüpiter ile karşı karşıya geliyor. Bu karşıtlık ise senin kafanın biraz karışmasına ve zihinsel yorgunluğun artmasına neden olabilir. Belki de biraz fazla düşünüyorsun, belki de uykusuzluk çekiyorsun ya da baş ve boyun bölgenizde bir baskı hissi mi var? Eğer öyleyse, bu hafta senin için biraz zorlu geçebilir.

İşte bu durumda bilmelisin ki zihin ve beden birbirine bağlıdır ve biri rahatladığında diğeri de rahatlar. Bu yüzden, bu hafta kendine biraz zaman ayır, nefes al ve zihnini sakinleştir. Ayrıca ekran süreni kısıtla ve sosyal hayata daha fazla zaman ayır. Bu, zihnini sakinleştirecek ve bedeninin zihninle dengeye gelmesine yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…