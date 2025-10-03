4 Ekim Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki hareketlilik iş hayatını yakından ilgilendiriyor. Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, sana iş hayatında alışkanlıklarınla bir hesaplaşma yaşatıyor. Daha önce bırakmayı başaramadığın, belki de sana ağırlık yapan bir görev, bir sorumluluk ya da iş disiplini tekrar önüne çıkabilir. Ama bu kez farklı bir şey olacak, çünkü artık sana yük olan şeyleri bırakman gerektiğini çok daha net göreceksin!

Bir yandan da Pallas'ın ileri hareketi, düzen kurma konusunda sana ekstra güç veriyor. Ekip içindeki sorunları çözme, karmaşayı dağıtma ve yeni bir düzen oturtma konusunda bugün tam bir ustasın. Zihnin berraklaştıkça, daha pratik ve etkili çözümler üretmeye başlıyorsun.

Aşk hayatında ise Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün bu kavuşumu, seni geçmiş duygularınla baş başa bırakıyor. Eski bir aşk, belki de unutulmuş bir bağ aklına gelebilir. Ama bu defa kalbin kiminle yol almak istediğini çok net bir şekilde söylüyor. Belki de geçmişe dönüp bakmanın ve veda etmenin tam zamanı, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…