Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünden sana gelen mesajlar, aşk hayatında kalbinin ritmini hızlandıracak türden. Duygusal bağlarının, o özel kişiye karşı hislerinin daha da güçlenmeye başladığını hissedebilirsin. Belki de bir süredir beklediğin o an geldi ve kalbindeki aşkın gücü, tüm zorlukları aşacak kadar büyüdü.

Bir süredir belki de aşk hayatında aradığın o derin bağlantıyı, samimiyeti bulmuş olabilirsin. İçten, samimi ve kalbinden geçenleri aktaran bir konuşma, ilişkinin derinliklerine inmene ve aradığın o güçlü yakınlık hissini bulmana yardımcı olabilir. Bu, aşkın en güzel hali; iki kalbin birbirine dokunduğu, birbirini anladığı ve birbirine sığındığı o muhteşem an.

Duygusal anlamda sığındığın limanı, huzur bulduğun kolları bulmuş olabilirsin. Artık kalbinin sesini dinleme, aşka kendini bırakma ve biraz da huzur bulma zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…