Sevgili Yengeç, bugün Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, seni aşkta güven arayışına itecek. Bu, belki de bir süredir aklında olan ciddi bir ilişki konuşması yapmanın ya da gelecekteki hayallerini ve planlarını partnerinle paylaşmanı sağlayacak.

Bu dönemde ilişkinin temellerini daha da sağlamlaştırmak için harika fırsatlar seni bekliyor. Belki de bu, birlikte geçireceğin uzun yılların temelini atmaktan daha önemli bir adım olabilir. Bu süreçte, aşk hayatında olduğu kadar iş hayatında da ciddiyetin ön planda olduğunu ise unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…