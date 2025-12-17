Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında duygusal bir fırtına kopuyor ve geçmişin etkileri daha belirgin bir hale geliyor. O özel kişiyle paylaştığın bir anı, belki de birlikte yediğiniz bir yemek ya da birlikte yaşadığınız nostaljik bir olay, ilişkinizin bağlarını daha da sıkılaştırmaya ve sizi birbirinize daha da yaklaştırmaya hazır. Aşkın bu derin izleri, mutluluğun gizli formülü olmaya aday.

Tabii eğer bekar isen geçmişten kalan bir duygu ya da tamamlanmamış bir hikaye zihnini meşgul ediyor olabilir. Belki de eski bir aşkın hatırası ya da birlikte yaşadığınız bir olay hâlâ aklını kurcalıyor olabilir. Ancak kalbinin bu duygulara kapılmasına izin verme. Çünkü eskiyle tamamen vedalaşmadan yeni bir başlangıç yapmak zor olabilir. Geçmişi geride bırakmak ve yeni bir aşka yelken açmak için eskiyle tamamen vedalaşman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…