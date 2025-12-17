Sevgili Yengeç, bugün iş hayatında yaşanacak tüm olayları, gelişmeleri ve hatta en küçük detayları bile gözlerinden kaçırmayacaksınız. Ay'ın sana sunduğu kılavuzluk sayesinde, sezgilerin bugün daha da güçlü olacak. İnsanların ne niyetle hareket ettiğini, kimin dürüst olduğunu anlamak senin için adeta bir zihin okuma yeteneğine dönüşecek.

Ekip çalışmalarında ya da aile ile ilgili işlerde, sessiz ama etkili bir rol üstleneceksin. Koruyucu ve besleyici özelliklerinle, tüm çevreni etkisi altına alacak ve kimsenin zarar görmesine izin vermeyeceksin.

Finansal konularda ise bugün aşırı temkinli olman ve büyük risklerden kaçınman sana büyük avantajlar sağlayacak. Ancak şunu unutmayın, bu enerji belirsizliklerden hoşlanmayan bir enerji. Yani bugün attığın küçük ama duygusal olarak sağlam adımların, ileride seni güvence altına alacak bir zemin oluşturacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…