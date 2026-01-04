Sevgili Yengeç, bu hafta senin haftan olacak gibi görünüyor! Kariyer hayatında adeta bir enerji patlaması yaşayacağın bu hafta, Mars'ın Yengeç burcundaki yolculuğu seni hedeflerine doğru adeta bir roket gibi fırlatıyor. Haftanın başında 'artık harekete geçmeliyim' dediğin ve belki de uzun süredir ertelediğin bir konuda nihayet somut adımlar atabileceğin bir döneme giriyorsun. İçindeki motivasyonun tavan yaparken, kendini kanıtlama ve başarılı olma arzun da bir o kadar artıyor.

Hafta ilerledikçe, iş ortamında daha görünür olman ve başarılarını herkese göstermen mümkün. Ancak dikkat! Duygusal tepkiler vermemeye özen göster. Bu enerjiyi doğru yönlendirerek başarıya dönüştürebilirsin. Kendi alanını savunmak, sınırlarını net çizmek bu hafta sana güç kazandıracak. Özellikle emek verdiğin bir konunun karşılığını almaya yaklaştığın bir hafta seni bekliyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutkulu bir dönem başlıyor. Duygularını saklamakta zorlanabilir, sevdiğin kişiye daha açık ve samimi davranabilirsin. Duygusal bağların derinleştiği, birbirinize daha da yakınlaşacağınız bir hafta geliyor. Tabii eğer bekarsan, ani başlayan, güçlü bir çekim içeren bir tanışma söz konusu olabilir. Bu hafta aşkta ve işte tüm gözler senin üzerinde olacak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…