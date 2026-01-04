Sevgili Yengeç, bu hafta bedeninle olan bağını güçlendirecek bir döneme giriyorsun. Mars'ın Yengeç burcunda olduğu bu dönemde, hareket etme isteğin artıyor ancak bu hareketlilik, sert ve hızlı bir tempoda değil, daha dingin ve nazik bir şekilde kendini gösteriyor. Belki bir yoga dersi, belki hafif bir yüzme seansı ya da belki de evde yapabileceğin küçük egzersizler... Bu tür aktiviteler, bu hafta senin için son derece faydalı olabilir.

Duygusal anlamda rahatlama sürecine girdiğin bu hafta, bedeninle daha fazla ilgilenerek, onu daha iyi tanıyarak ve ona iyi bakarak bu süreci destekleyebilirsin. Duygusal olarak hafifledikçe, bedeninin de hafiflediğini, daha enerjik ve canlı hissettiğini fark edeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…