5 Ocak - 11 Ocak Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ocak - 11 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 5 Ocak - 11 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta kalbini hızlandıracak, heyecanını zirveye ulaştıracak bir döneme adım atıyorsun. Duygularının seni ele geçirdiği, kalbinin sesini bastıramadığın bu dönemde, sevdiğin kişiye karşı daha açık ve samimi olman kaçınılmaz olacak. Yani, partnerinle duygusal bağlarının derinleşeceği, birbirinize daha da yakınlaşacağınızı hissedeceğiniz bir hafta başlıyor. Sevgilinle geçireceğin her an, bir öncekinden daha yoğun ve tutkulu olacak.

Ama eğer bekarsan, bu hafta sürprizlerle dolu olabilir. Aniden başlayan ve seni adeta büyüleyen bir çekim hissi ile yeni birine hayatında yer açabilirsin. Bu kişiyle tanışman, hayatına yeni bir renk, yeni bir heyecan katacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

