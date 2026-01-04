Sevgili Yengeç, bu hafta kalbini hızlandıracak, heyecanını zirveye ulaştıracak bir döneme adım atıyorsun. Duygularının seni ele geçirdiği, kalbinin sesini bastıramadığın bu dönemde, sevdiğin kişiye karşı daha açık ve samimi olman kaçınılmaz olacak. Yani, partnerinle duygusal bağlarının derinleşeceği, birbirinize daha da yakınlaşacağınızı hissedeceğiniz bir hafta başlıyor. Sevgilinle geçireceğin her an, bir öncekinden daha yoğun ve tutkulu olacak.

Ama eğer bekarsan, bu hafta sürprizlerle dolu olabilir. Aniden başlayan ve seni adeta büyüleyen bir çekim hissi ile yeni birine hayatında yer açabilirsin. Bu kişiyle tanışman, hayatına yeni bir renk, yeni bir heyecan katacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…