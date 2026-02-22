Sevgili Yengeç, bu haftanın ilk günlerinde gökyüzünde gerçekleşecek olan Venüs ile Jüpiter üçgeninin etkilerini hissetmeye başlayacaksın. Bu etkileşim, bedeninde bir rahatlama hissi oluşturabilir, sanki tüm stres ve gerilimlerin bir anda yok olmuş gibi hissedebilirsin. Ancak dikkat! Bu rahatlama hissi, hareketliliğini azaltma eğilimine dönüşmemeli.

Bilhassa dolaşım sistemini destekleyen hafif yürüyüşler, haftanı daha dengeli ve enerjik geçirmende büyük rol oynayabilir. Belki bir parkta, belki de sessiz ve sakin bir sahil kenarında yapacağın bu yürüyüşler, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte, su tüketiminin önemini de unutmamak gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…