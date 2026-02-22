onedio
23 Şubat - 1 Mart Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs'ün büyüleyici enerjisiyle dolu olacak! Haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün sıcak ve büyülü enerjisi seni saracak ve duygusal anlamda derin bir yakınlaşma yaşayabileceğin bir döneme işaret ediyor.

Eğer bir partnerin varsa, bu hafta onunla birlikte geçireceğin zamanlar daha da anlamlı ve dolu dolu olabilir. Belki birlikte keyifli bir plan yapabilir, belki de birlikte yeni bir maceraya atılabilirsiniz. Bu hafta, kalbin daha açık, duyguların daha yoğun olacak. 

Tabii eğer bekar bir Yengeçsen, bu hafta aşk kapını çalabilir. Belki de yeni bir tanışıklık, belki de beklenmedik bir anda karşına çıkacak bir aşk... Kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Yengeç burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

