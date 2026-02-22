Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs'ün büyüleyici enerjisiyle dolu olacak! Haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün sıcak ve büyülü enerjisi seni saracak ve duygusal anlamda derin bir yakınlaşma yaşayabileceğin bir döneme işaret ediyor.

Eğer bir partnerin varsa, bu hafta onunla birlikte geçireceğin zamanlar daha da anlamlı ve dolu dolu olabilir. Belki birlikte keyifli bir plan yapabilir, belki de birlikte yeni bir maceraya atılabilirsiniz. Bu hafta, kalbin daha açık, duyguların daha yoğun olacak.

Tabii eğer bekar bir Yengeçsen, bu hafta aşk kapını çalabilir. Belki de yeni bir tanışıklık, belki de beklenmedik bir anda karşına çıkacak bir aşk... Kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…