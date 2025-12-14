Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatını etkileyecek büyük bir değişim kapında. Mars, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, evlilik ve ciddi ilişkiler konusunu ön plana çıkarıyor.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinden daha fazla kararlılık ve sorumluluk beklediğini göreceksin. İlişkinizin geleceği hakkında net adımlar atılması ve belirsizliklerin ortadan kalkması için çaba sarf edeceksin. Bu dönemde, ilişkinin sağlam temellere dayalı olması ve geleceğe dair belirgin bir yol haritası olması senin için çok önemli olacak.

Tabii eğer bekarsan, bu dönemde olgun ve güven veren biriyle tanışabilirsin. Bu kişi, hayatında istikrar ve güvenilirlik vadeden biri olacak. Kendini bu kişiye karşı ciddi bir çekim hissi içinde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…