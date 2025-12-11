Sevgili Yengeç, güneşli bir güne başlıyorsun! Çünkü Merkür, Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, günlük yaşamında bir dizi değişikliklere neden olabilir. Özellikle, günlük rutinlerini ve sorumluluklarını partnerinle birlikte daha etkin bir şekilde koordine etme ihtiyacı hissedebilirsin. İster iş hayatında, ister ev hayatında olsun, bu süreçte birlikte hareket etmek ve işleri birlikte yürütmek önem kazanacak.

Bu dönemde, ilişkindeki sorunları çözme yaklaşımında da bir değişim olabilir. Artık, sorunları sadece sorun olarak görmek yerine, onları bir öğrenme fırsatı olarak görebilirsin. 'Bu durum bize ne öğretiyor?' diye sorarak, ilişkindeki sorunları felsefi bir bakış açısıyla ele alabilirsin. Bu, sorunları daha geniş bir perspektiften değerlendirmeni ve daha sağlıklı çözümler bulmanı sağlayabilir. İşte bu da en çok aşkı besleyecektir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…