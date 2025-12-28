onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Aralık - 4 Ocak Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 29 Aralık - 4 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Aralık - 4 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, yılın son haftasında iş dünyasında bazı karmaşık durumlarla karşılaşabilirsin. Zira Merkür ile Satürn karesi, iş ortaklıkları, ekip projeleri veya müşteri ilişkilerinde daha fazla kesinlik talep ediyor. Sen ise bu arada herkesi mutlu etmeye çalışırken, bu durumun seni nasıl yıprattığını fark edebilirsin. Bu hafta, 'hayır' demeyi öğrenmek yeni yıl için büyük bir kazanım olabilir.

Yeni yılın başlangıcında, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, iş ilişkilerinde daha ciddi ve resmi bir dönemin kapısını aralıyor. Sözleşmeler, anlaşmalar veya uzun vadeli iş ortaklıkları gündeme gelebilir. Şimdi gerçekleştirilen bir konuşma, 2026'ya kadar etkisini gösterebilir. Durumun netliği ve beklentilerini açıkça ifade etmek, senin için güçlü bir pozisyon oluşturacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında, Yengeç burcundaki Dolunay, adeta senin için parlıyor. Duygusal bir dönemi sonlandırıyor, seni yıpratan bir bağdan kurtarıyor veya bir ilişkide 'tamam' hissini getiriyor. Bu noktada kalbinle yüzleşmek cesaret gerektirse de sonuçlar oldukça rahatlatıcı olacak. Unutma yeni yıla girerken, kendini seçmek en büyük hediye... Görünen ki yılın son günleri, hislerini yeniden keşfetmek ve yeni bir başlangıç yapmak için mükemmel bir zaman. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yengeç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın