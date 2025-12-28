Sevgili Yengeç, yılın son haftasında iş dünyasında bazı karmaşık durumlarla karşılaşabilirsin. Zira Merkür ile Satürn karesi, iş ortaklıkları, ekip projeleri veya müşteri ilişkilerinde daha fazla kesinlik talep ediyor. Sen ise bu arada herkesi mutlu etmeye çalışırken, bu durumun seni nasıl yıprattığını fark edebilirsin. Bu hafta, 'hayır' demeyi öğrenmek yeni yıl için büyük bir kazanım olabilir.

Yeni yılın başlangıcında, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, iş ilişkilerinde daha ciddi ve resmi bir dönemin kapısını aralıyor. Sözleşmeler, anlaşmalar veya uzun vadeli iş ortaklıkları gündeme gelebilir. Şimdi gerçekleştirilen bir konuşma, 2026'ya kadar etkisini gösterebilir. Durumun netliği ve beklentilerini açıkça ifade etmek, senin için güçlü bir pozisyon oluşturacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında, Yengeç burcundaki Dolunay, adeta senin için parlıyor. Duygusal bir dönemi sonlandırıyor, seni yıpratan bir bağdan kurtarıyor veya bir ilişkide 'tamam' hissini getiriyor. Bu noktada kalbinle yüzleşmek cesaret gerektirse de sonuçlar oldukça rahatlatıcı olacak. Unutma yeni yıla girerken, kendini seçmek en büyük hediye... Görünen ki yılın son günleri, hislerini yeniden keşfetmek ve yeni bir başlangıç yapmak için mükemmel bir zaman. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…