Sevgili Yengeç, yılın son haftasında iş dünyasında bazı dalgalanmalarla karşılaşman kaçınılmaz gibi görünüyor. Merkür ile Satürn'ün birbirine karşıt hareketleri, iş ortaklıklarında, ekip çalışmalarında veya müşteri ilişkilerinde daha fazla netlik ve kesinlik arayışına girmeni sağlayabilir. Ancak tam da bu noktada, herkesi memnun etme çabası içerisinde kendini yıprattığını hissedebilirsin. Bu hafta, 'hayır' demeyi öğrenmek ve sınırlarını belirlemek, yeni yıl için büyük bir kazanım olabilir.

Öte yandan yeni yılın ilk günlerinde, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında daha ciddi ve resmi bir döneme de adım atabilirsin. Sözleşmeler, anlaşmalar veya uzun vadeli iş ortaklıkları gündemine oturabilir. Bu dönemde gerçekleştirilecek bir konuşmanın, 2026 yılına kadar etkisini sürdürebileceğini unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…