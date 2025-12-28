onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Aralık - 4 Ocak Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Aralık - 4 Ocak haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, yılın son haftasında iş dünyasında bazı dalgalanmalarla karşılaşman kaçınılmaz gibi görünüyor. Merkür ile Satürn'ün birbirine karşıt hareketleri, iş ortaklıklarında, ekip çalışmalarında veya müşteri ilişkilerinde daha fazla netlik ve kesinlik arayışına girmeni sağlayabilir. Ancak tam da bu noktada, herkesi memnun etme çabası içerisinde kendini yıprattığını hissedebilirsin. Bu hafta, 'hayır' demeyi öğrenmek ve sınırlarını belirlemek, yeni yıl için büyük bir kazanım olabilir.

Öte yandan yeni yılın ilk günlerinde, Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında daha ciddi ve resmi bir döneme de adım atabilirsin. Sözleşmeler, anlaşmalar veya uzun vadeli iş ortaklıkları gündemine oturabilir. Bu dönemde gerçekleştirilecek bir konuşmanın, 2026 yılına kadar etkisini sürdürebileceğini unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Yengeç burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın