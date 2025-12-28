Sevgili Yengeç, yılın son haftasında gökyüzünde parıldayan Yengeç burcundaki Dolunay, romantik yaşamında adeta bir fener gibi yolunu aydınlatıyor. Bu ışıltılı Dolunay, duygusal anlamda bir dönemin kapanışını getiriyor. Belki seni yoran, belki de enerjini tüketen bir ilişkiden kurtulmanın zamanı geldi. Ya da belki de bir ilişkide aradığın o 'tamam, bu işte' hissini bulmanın tam vakti. Bu süreçte, kalbinin en derin köşeleriyle yüzleşmek biraz cesaret isteyecek ancak sonuçlar seni rahatlatacak ve huzur dolu bir nefes almana yardımcı olacak.

Yeni yıla girerken, kendini seçmek, kendi mutluluğunu önceliklendirmek en büyük hediye olacak. Çünkü unutma, sevgi önce kendinden başlar. Yılın son günlerinde, hislerini yeniden keşfetmek ve belki de yeni bir aşka yelken açmak için mükemmel bir zaman dilimi seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…