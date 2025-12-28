onedio
29 Aralık - 4 Ocak Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Aralık - 4 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, yılın son haftasında gökyüzünde parıldayan Yengeç burcundaki Dolunay, romantik yaşamında adeta bir fener gibi yolunu aydınlatıyor. Bu ışıltılı Dolunay, duygusal anlamda bir dönemin kapanışını getiriyor. Belki seni yoran, belki de enerjini tüketen bir ilişkiden kurtulmanın zamanı geldi. Ya da belki de bir ilişkide aradığın o 'tamam, bu işte' hissini bulmanın tam vakti. Bu süreçte, kalbinin en derin köşeleriyle yüzleşmek biraz cesaret isteyecek ancak sonuçlar seni rahatlatacak ve huzur dolu bir nefes almana yardımcı olacak.

Yeni yıla girerken, kendini seçmek, kendi mutluluğunu önceliklendirmek en büyük hediye olacak. Çünkü unutma, sevgi önce kendinden başlar. Yılın son günlerinde, hislerini yeniden keşfetmek ve belki de yeni bir aşka yelken açmak için mükemmel bir zaman dilimi seni bekliyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

