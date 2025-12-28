onedio
29 Aralık - 4 Ocak Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Aralık - 4 Ocak haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta duygusal yüklerini, bedensel hafifliğe dönüştürebilirsin. Zira, burcunda parıldayan Dolunay, vücudunun sana verdiği sinyalleri daha net algılamanı sağlıyor. Ve belki de uzun zamandır sana eşlik eden bir hassasiyet, artık eskisi kadar seni zorlamamaya başlıyor.

Dolunay'ın ışığı altında, bedeninle olan bağlantını yeniden keşfetmek, onun sana verdiği sinyalleri daha net bir şekilde duymak da mümkün olacak. Bedenin ve ruhun arasındaki bu derin bağlantıyı hissetmek, sana bir tür hafiflik hissi verebilir. Belki de bu, uzun zamandır taşıdığın bir yükün hafiflemesi anlamına gelebilir. 

Yeni yıla girerken, kendinle daha şefkatli bir ilişki kurmanın, gerçek bir şifa yaratacağını unutma. Kendine karşı daha anlayışlı, daha sabırlı olmak, belki de en büyük iyileşme yoludur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

