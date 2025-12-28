Sevgili Yengeç, bu hafta duygusal yüklerini, bedensel hafifliğe dönüştürebilirsin. Zira, burcunda parıldayan Dolunay, vücudunun sana verdiği sinyalleri daha net algılamanı sağlıyor. Ve belki de uzun zamandır sana eşlik eden bir hassasiyet, artık eskisi kadar seni zorlamamaya başlıyor.

Dolunay'ın ışığı altında, bedeninle olan bağlantını yeniden keşfetmek, onun sana verdiği sinyalleri daha net bir şekilde duymak da mümkün olacak. Bedenin ve ruhun arasındaki bu derin bağlantıyı hissetmek, sana bir tür hafiflik hissi verebilir. Belki de bu, uzun zamandır taşıdığın bir yükün hafiflemesi anlamına gelebilir.

Yeni yıla girerken, kendinle daha şefkatli bir ilişki kurmanın, gerçek bir şifa yaratacağını unutma. Kendine karşı daha anlayışlı, daha sabırlı olmak, belki de en büyük iyileşme yoludur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…