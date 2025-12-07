Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz daha farklı bir yolculuğa çıkıyorsun. Duygusal yoğunluğunu bir kenara bırakıp mantığının sesine kulak verme zamanı geldi. Belki de yeni başladığın o tatlı flört, ciddi bir ilişkiye dönüşme noktasına geliyor. Ve biliyoruz ki, bu durum mantık ilişkisi kavramını daha çekici ve ilgi çekici hale getirebilir.

Aşk hayatında şimdiye kadar hep kalbinin sesini dinledin, peki ya aklın ne diyor? Belki de aklın, kalbinin atışlarını bastırıyor ve seni daha mantıklı bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta belki de evlilik düşüncesi bile aklından geçiyor olabilir. Fakat burada dikkat etmen gereken bir nokta var sevgili okur. Kalbinle değil, aklınla hareket etmek senin için ne kadar sürdürülebilir olacak? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…