Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında oldukça ilginç ve belki de biraz karmaşık bir durumla karşılaşabilirsin. Venüs ve Plüton'un sekstil açısı, yoğun ve derin duygusal bir yüzleşmeyi beraberinde getiriyor. Bu, aşk hayatında belki de farkında olmadan bir süredir saklanan bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Partnerinin belki de senden sakladığı, küçük görünen ama aslında ilişkinde önemli bir yeri olan bir ayrıntıyı öğrenebilirsin. Bu ayrıntı, ilişkindeki güç dengelerini yeniden değerlendirmeni ve belki de konuşmanı gerektirebilir. Biliyoruz ki, bazen en küçük ve masum görünen sırlar bile aşkı derinden sarsabilir. Ancak bu kez karşına çıkan durum, ilk başta düşündüğünden çok daha önemsiz bir gerçek olabilir. Sabırlı ol ve ona zaman ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…