Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatının tatlı bir meltemi esiyor etrafında. Duyguların, yumuşak bir pamuk şeker gibi erimeye, romantizmin büyülü dünyasına daha fazla kapılmaya hazır olmalısın. Sevdiğin kişi, belki küçük ama anlamlı jestlerle, seni özel hissettirecek. Belki bir çiçek, belki bir not, belki de sadece bir gülümseme... Kim bilir? Venüs'ün aşk dolu enerjisi ve Jüpiter'in şans veren ışığından aldığı ilhamla, aşkına renk getirecek, kalbini hızlandıracak süprizlerle seni şımartabilir.

Tabii eğer bekar bir Yengeç burcuysan, duygusal olarak sana huzur veren ve kalbini sıcacık bir battaniye gibi sarıp sarmalayan biriyle hoş bir yakınlık yaşama ihtimalin var. Belki bir kahve, belki bir film, belki de bir park yürüyüşü... Kim bilir? Aşka dair umutlarını yeniden canlandır, birinin sana kendini iyi hissettirmesine izin ver. Çünkü aşk, hayatın en güzel melodisi ve senin de bu melodiyi duymanın zamanı geldi belki de. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…