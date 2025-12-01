Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ile Plüton sekstili, finansal konularda adeta bir kalkana dönüşüyor. Bir ödeme, bir anlaşma ya da yatırım sürecinde adeta bir satranç ustası gibi stratejik hamleler yapıyorsun. Bu sayede sadece paranı değil, iş hayatını da ustalıkla yönetmiş olacaksın!

Tam da bu noktada Plüton'un sana bir süprizi daha olduğunu göreceksin. Seni maddi anlamda desteklemek için perde arkasında adım atan biri olduğunu öğrenmek üzeresin. Bu kişi belki de uzun zamandır hayranlıkla izlediğin biri olabilir. Bu destek ise uzun vadede kariyerinde daha da sağlam bir konuma gelmene yardım edecektir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs ile Plüton sekstili, yoğun bir duygusal yüzleşme getiriyor. Partnerin senden sakladığı belki de küçük ama önemli bir ayrıntıyı öğrenebilirsin. Bu ayrıntı, ilişkideki güç dengelerini yeniden konuşmanı gerektirebilir. Bazen küçük ve masum sırlar da aşkı derinden sarsabilir biliyoruz ama bu kez o kadar da önemli bir gerçek olmayabilir, ortaya çıkan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…