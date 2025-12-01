Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ile Plüton'un sekstili, finansal konularda adeta bir süper kahramanın kalkanına dönüşüyor. Öyle ki, bir ödeme planlaması yaparken, bir anlaşma imzalarken ya da bir yatırım sürecinde kendini adeta bir satranç ustası gibi hissediyorsun. Her hamleni özenle ve stratejik bir zeka ile yapıyorsun. Bu sayede sadece paranı değil, iş hayatını da ustalıkla yönetmiş olacaksın.

Ama durun, daha bitmedi! Plüton'un sana bir sürprizi daha var. Seni maddi anlamda desteklemek için perde arkasında adım atan biri olduğunu öğrenmek üzeresin. Bu kişi belki de uzun zamandır hayranlıkla izlediğin biri olabilir. Belki de bir mentör, belki de bir hayırsever... Kim bilir? Ama şu bir gerçek ki, bu destek uzun vadede kariyerinde daha da sağlam bir konuma gelmene yardımcı olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…