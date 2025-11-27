Sevgili Yengeç, bugün Merkür'ün durağan konuma geçiyor. Sen ise bu dönemde, iş hayatında birtakım dalgalanma hissedebilirsin. Belki de tam da son aşamasına geldiğin proje de önemli bir detay seni durdurabilir. Ama sakin olmalısın, bu detay belki de seni çok daha kaliteli ve tatmin edici bir sonuca ulaştırabilir. Yani bugün, detaylara takılıp zaman kaybetmekten korkmamalısın!

Tam da bu noktada, her bir detayı en ince ayrıntısına kadar incelemek isteyebilirsin. Bu sayede gözden kaçırdığın her ne ise keşfedebilirsin. Hatta, Merkür duruyorsa, sen de durmak. Önce dur, derin bir nefes al ve ilerlemene engel olan düğümleri çöz. Bu süreçte kapını çalan fırsat ise adeta kaderini değiştirebilir, unutma. Sana büyük bir fırsat ve yükselme şansı sunan teklife elindeki projeyi de katmayı bir düşün deriz. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…