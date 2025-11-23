Sevgili Yengeç, bugün enerji dolu bir başlangıç yaparak haftaya adeta gövde gösterisi yapacaksın. Güneş ve Plüton'un uyumlu birlikteliği, sana adeta bir altıncı his kazandırıyor ve perde arkasında dönen işlerle ilgili büyük bir farkındalık sağlıyor. İş yerinde karşılaştığın bir durum, ilk bakışta sıradan gibi görünse de, sezgilerin devreye giriyor ve durumun aslında yüzeyde göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu anlıyorsun. Bu durum, adımlarını daha bilinçli ve doğru atmanı sağlayacak.

Ayrıca, uzun vadeli projelere yönelik hazırlık yapma isteğin de artıyor. Bu durum, kariyerinde ilerlemene yardımcı olacak ve belki de yeni bir kapıyı aralayacak. Gün içinde belki de bir yönetici ya da üst düzey bir kişiyle önemli bir görüşme yapman gerekebilir. Bu ani görüşme, biraz stresli olabilir ancak sakin, kontrollü ve stratejik yapın ise bu durumda sana büyük bir avantaj sağlayacak.

Galiba Pazartesi sendromuna rağmen, zihninde 'Bu hafta gerçekten her şey yoluna girecek' hissiyle harekete geçebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…