Sevgili Yengeç, bugün günlük rutininin dışına çıkman gereken, biraz da heyecanlı bir gün olacak gibi duruyor. İş hayatında, alışık olmadığın, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Gökyüzünde Merkür ve Uranüs'ün karşıt konumları, seni genellikle pek de hoş karşılamadığın 'değişiklikler' konusunda bir adım atmaya zorlayabilir. Belki de güvendiğin bir düzenin bozulması, belki bir planın değişmesi ya da belki de üst yönetimin senden beklenmedik bir dönüşüm talep etmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bu durumda ilk başta biraz gergin hissetmen gayet normal, ama unutma ki sen her zaman olduğu gibi bu duruma da hızla uyum sağlayıp işlerin en iyi şekilde yürümesini sağlayacaksın.

Aynı zamanda bugün, daha yüksek hedeflere ulaşma fırsatı da yakalayabilirsin. Kimi zaman küçük bir detay, kimi zaman önemli bir kişi ya da kritik bir bilgi, seni daha görünür kılabilir. İş arkadaşlarının çözemediği bir durumu çözmen ise beklediğin bir onayın hızla gelmesi veya bir müşteriden sürpriz bir geri dönüş alman gibi durumlarla başarının sırrı olabilir. İşte tüm bunlar senin iş hayatında daha da parlamanı sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…