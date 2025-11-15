Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün derin maviliklerinde Güneş ile Jüpiter arasında oluşan büyüleyici üçgen, öz güvenini taze bir çiçeğin baharın ilk günlerindeki gibi açtırıyor. Kariyerinle ilgili, belki de uzun süredir kafanı meşgul eden ve seni kararsızlığa sürükleyen konular üzerindeki puslu camlarını silip pırıl pırıl bir görüş sağlıyor.

Bu hafta sonu, belki de uzun zamandır aklından geçen ve bir türlü dile getiremediğin bir konuşmayı yapmayı planlıyorsun. Ya da belki de kafanda şekillendirdiğin, üzerinde titizlikle düşündüğün bir plan var. İş hayatında, iç sesini dinlemekten ve sezgilerini kullanmaktan çekinme. Çünkü bugün, iç sesin sana en doğru yolu gösteriyor. Sanki bir pusula gibi, seni doğru yöne yönlendiriyor. Tabii ki finansal anlamda da gökyüzü sana geniş bir destek sağlıyor. Belki de uzun süredir beklediğin bir yatırımın karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Belki de yeni bir gelir kapısı açılıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…