Sevgili Yengeç, bugün burcunda geriye doğru dans eden Jüpiter, seni iç dünyanın derinliklerine, kalbinin en kuytu köşelerine bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. İş yaşamında artık başkalarının beklentilerini değil, kendi hayallerini ve hedeflerini ön planda tutmanın tam sırası. Belki bir süreliğine sahne ışıklarından uzaklaşıp perde arkasında sessizce, kendi başına strateji belirlemeyi seçeceksin. Bu, senin için oldukça rahatlatıcı ve yenileyici bir deneyim olacak, yeniden enerji toplayıp, kendini yeniden keşfedeceksin.

Tabii bir yandan da iş ortaklıklarında ya da ekip çalışmalarında eski bir gerginlik, belki de bir anlaşmazlık tekrar gündeme gelebilir. Olgun ve anlayışlı yaklaşımınla her şeyi düzeltsen de biraz zorlanabilirsin. Ancak unutma, retro süreçleri düzeltme ve yeniden yapılandırma fırsatıdır. Bugün, köprüleri onarmak ve ilişkileri düzeltmek için harika bir şans. Zira, sahne ışıkları üzerindeyken, düzeni sağlayan taraf olmak sana bir hayli artı kazandıracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…