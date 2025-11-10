onedio
Yengeç Burcu
11 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Kasım Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün sana özel bir uyarımız var: Vücudunun su dengesini göz ardı etme. Gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter, şu sıralar burcunda geriliyor. Bu durum, duygusal iniş çıkışlarını biraz daha yoğun hale getirebilir. Bu yoğunluk, vücudunda sıvı tutulumuna veya enerji düşüşüne neden olabilir.

Bu nedenle, bugün bol bol su içmeyi ihmal etme. Ancak unutma ki gerçek şifa sessizlikte yatıyor. Zira bu aralar sadece bedenin değil, duygularının da arınmaya ihtiyacı var. Kendine biraz sessizlik hediye edin ve bu sessizlikte duygularını dinle, onları anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

