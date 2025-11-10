onedio
11 Kasım Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Yengeç Burcu
11 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün burcunda geriye doğru hareket eden Jüpiter, seni iç dünyana bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. İş yaşamında başkalarının beklentilerini değil, kendi hayallerini ve hedeflerini ön planda tutmanın zamanı geldi. Belki bir süreliğine sahne ışıklarından uzaklaşıp perde arkasında sessizce strateji belirlemeyi seçeceksin. Tabii bu senin için oldukça rahatlatıcı ve yenileyici olacak.

Aman dikkat bir yandan da iş ortaklıklarında ya da ekip çalışmalarında eski bir gerginlik, belki de bir anlaşmazlık tekrar gündeme gelebilir. Olgun ve anlayışlı yaklaşımınla her şeyi düzeltsen de biraz zorlanabilirsin. Unutma, retro süreçleri düzeltme ve yeniden yapılandırma fırsatıdır. Bugün köprüleri onarmak ve ilişkileri düzeltmek için mükemmel bir gün olacak. Sahne ışıkları da üzerindeyken, düzeni sağlayan taraf olmak sana çokça artı kazandıracaktır. 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı kalbini yumuşatıyor! İşte bu seni daha duygusal bir hale getiriyor... Aşk, seni içten içe büyütüyor ama bu kez daha derin bir güvenle ve karşılıklı anlayışla geliyor. Bu durumda bekarsan, aşkın büyüsüne kapılacağına eminiz. Ama eğer bir birlikteliğin varsa, ortak hedefler belirleyebilir ve bu hedeflere birlikte yürüyebilirsiniz. Beklediğin aşk da yuva da senin olacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
