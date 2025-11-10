Sevgili Yengeç, bugün burcunda geriye doğru hareket eden Jüpiter, seni iç dünyana bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. İş yaşamında başkalarının beklentilerini değil, kendi hayallerini ve hedeflerini ön planda tutmanın zamanı geldi. Belki bir süreliğine sahne ışıklarından uzaklaşıp perde arkasında sessizce strateji belirlemeyi seçeceksin. Tabii bu senin için oldukça rahatlatıcı ve yenileyici olacak.

Aman dikkat bir yandan da iş ortaklıklarında ya da ekip çalışmalarında eski bir gerginlik, belki de bir anlaşmazlık tekrar gündeme gelebilir. Olgun ve anlayışlı yaklaşımınla her şeyi düzeltsen de biraz zorlanabilirsin. Unutma, retro süreçleri düzeltme ve yeniden yapılandırma fırsatıdır. Bugün köprüleri onarmak ve ilişkileri düzeltmek için mükemmel bir gün olacak. Sahne ışıkları da üzerindeyken, düzeni sağlayan taraf olmak sana çokça artı kazandıracaktır.

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı kalbini yumuşatıyor! İşte bu seni daha duygusal bir hale getiriyor... Aşk, seni içten içe büyütüyor ama bu kez daha derin bir güvenle ve karşılıklı anlayışla geliyor. Bu durumda bekarsan, aşkın büyüsüne kapılacağına eminiz. Ama eğer bir birlikteliğin varsa, ortak hedefler belirleyebilir ve bu hedeflere birlikte yürüyebilirsiniz. Beklediğin aşk da yuva da senin olacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…