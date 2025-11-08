Sevgili Yengeç, bugün Merkür retronun etkilerini odaklanacağız. Bu dönem, senin için yaratıcılık ve üretkenlik konusunda bir dönüm noktası olabilir. İş hayatında kendini ifade etme biçimini yeniden değerlendirmenin tam zamanı. Belki bir sunumun yanlış anlaşılacak, belki de daha önce göz ardı edilen bir fikrin şimdi herkes tarafından alkışlanacak.

Tam da bu noktada, aslında bir süredir devam eden iş stresiyle başa çıkma biçimini değiştirmenin zamanı geldiğini hissedebilirsin. Bu Merkür retro sana, 'Çalışmak kadar dinlenmek de üretkenliğin parçasıdır' mesajını fısıldıyor. Bu sayede dinç bir kafa ile hareket edip yanlış anlaşılmaları ve olası iş problemlerini engelleyebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelecek olursak, romantik bir geçmiş hatırası seni duygusal bir yolculuğa çıkarabilir. Eski bir partnerden gelen bir haber kalbini karıştırabilir. Ancak bu sefer hatıra, geçmişe değil de geleceğe bakmanı sağlayacak. Belki de benzer bir toksik ilişkiden bu sayede sıyrılacak, ayrılık kararıyla özgürleşeceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…