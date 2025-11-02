Sevgili Yengeç, bugün duygusal anlamda güven arayışın artabilir. Hatta, Venüs ve Jüpiter'in enerjik karesinde adeta bir deniz dalgası gibi bir yükselip bir alçalabilir.. Tabii bu durumda karşılıksız beklentilere kendini kaptırmamaya özen göstermelisin. İş yerinde, takdir ve destek ihtiyacı hissedebilirsin. Bu durumda, takım içindeki rolünü ve değerini, yumuşak bir tonla ancak kararlı bir şekilde hatırlatman, hem senin hem de takımının moralini yükseltebilir.

Kariyer hayatında, geçmişte biriktirdiğin tecrübeler ve bilgi birikimi sayesinde bugün, belki küçük görünen ama aslında oldukça değerli ilerlemeler kaydetmen mümkün. Yöneticilerine karşı nazik bir ısrarcılık sergilemek, hedeflerine ulaşmanda sana yardımcı olabilir. Finansal konularda iyimser olman, genel olarak işine yarasa da, gereksiz harcamalardan kaçınmak daha akıllıca bir seçim olacaktır.

Gelelim aşka! Bugün şefkatin ve koruyucu yanın güçleniyor. Venüs'ten güç alarak kendini, partnerini sevgi ile kucaklamaya hazır hissedebilirsin. Ancak unutma, sınır koymayı bilmek, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ona karşı şefkatli olduğun kadar kendine de şefkatli ol! Öte yandan eğer bekarsan, hoş sözler sarf eden ve güzel bakan bir yabancıya kapılabilirsin. Dikkatli ol, onu henüz tanımıyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…