Sevgili Yengeç, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak! Mars ve Satürn'ün mükemmel üçgeni, verimlilik ve üretkenlik anlamında senin için bir sembol haline geliyor. İş hayatında, her zamankinden daha fazla sorumluluk alıyor ve bunları başarıyla yerine getiriyorsun. Uzun zamandır kafa yorduğun bir konuda, belki de beklediğin o aydınlanma anı bugün gelebilir.

Ancak bugün, Uranüs'ün karşıt konumu ekip çalışmalarında bazı fikir ayrılıklarına neden olabilir. Farklı düşünceler seni tedirgin etmesin, aksine bu durum yaratıcı sonuçlar doğurabilir. Tam da bu noktada kazanmak istiyorsan, ekibin sorumluluğunu üstlen ve her zaman istediğin gibi gerçek bir yönetici olarak gücünü göster!

Hadi aşk konuşalım... Aşk hayatında ise Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, seni derin bir anlayışa taşıyor. Sevdiğin kişiyle duygusal bir konuda içten bir konuşma yapmak, ruhunu hafifletebilir. Görünen o ki ona söyleyecek çok şeyin var. Belki de uzun zamandır sakladıkların artık su yüzüne çıkmalı. Ona karşı dürüst olmak ise sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…