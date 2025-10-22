Sevgili Yengeç, bugünün enerjisiyle birlikte Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle iç dünyanda yepyeni bir ışık yanıyor. Bu geçiş, kariyerinde yaratıcı enerjinin artmasına sebep olacak. Sanatsal, psikolojik ya da stratejik işlerle uğraşıyorsan, bu enerji seni öne çıkaracak ve fark edilmeni sağlayacak. Belki de bir projenin görünmeyen kısmını çözmen, seni öne çıkarabilir. Güç dengeleri değişiyor; artık sen sahne arkasındaki sessiz kahraman değil, karanlığı yöneten zekasın.

Güneş’in Akrep burcuna geçişi, seni duygusal olarak da dönüştürüyor. Artık eskisi kadar kırılgan değilsin! Özellikle iş hayatında başarılı olmanı sağlayacak bir adım atarak sezgisel gücünü profesyonel hayatta bir kalkan gibi kullanabiliyorsun. Bir iş görüşmesinde sezginin rehberliğine güven. Zira, kalbin kiminle ilerlemen gerektiğini biliyor.

Hadi, biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında ise, duyguların derinliği seni şaşırtabilir. “Aşk mı, bağımlılık mı?” diye sorduğun bir döneme giriyorsun. Ancak bu defa, Güneş’in Akrep’teki sıcaklığıyla korkmadan sevebilirsin. Çünkü artık kimseyi tamamlamak zorunda olmadığını biliyorsun. Kendi değerinin farkındasın ve bunu çevrene de yansıtıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…