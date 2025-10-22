onedio
23 Ekim Perşembe Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu
23 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün enerjin bir hayli artıyor! Ancak bu yükselişin yanında, bir yorgunluk dalgası da sana eşlik ediyor. Bu durum, bir nevi duygusal bir tufanın habercisi olabilir. Güneş'in Akrep burcunda olduğu şu günlerde, vücudunun su tutma eğiliminde olduğunu unutma. Bu durumdan korunmanın en iyi yolu bol su tüketmek ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmak olacaktır.

Bir yandan da duygusal toksinlerinle başa çıkmak için iç dünyanı dışa vurman gerekiyor. Kendini ifade etmek, duygusal detoksun en etkili yolu. Belki bir defter alıp iç dünyanı, düşüncelerini, hislerini yazarak dökme zamanı gelmiştir. Belki de bir köşeye çekilip gözyaşlarının rahatlatıcı etkisine izin verme vaktidir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

