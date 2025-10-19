Sevgili Yengeç, haftanın ilk gününe Merkür ve Mars'ın birleştiği enerjik kavuşumla başlıyorsun. Bu kavuşum, bilinçaltı bölgeni harekete geçiriyor ve içinde bulunduğun durumu daha net bir şekilde görmeni sağlıyor. Yani, bugünün geçmişin ağır yüklerinden kurtulmak ve düşüncelerinde netlik kazanmak için ideal bir gün olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle kariyerinde, perde arkasında yürüttüğün işler bugün daha fazla ön plana çıkabilir. Kulislerde dönen dedikodular, gizli kapıların ardında saklanan fırsatlar ve sezgisel farkındalığın, tümü senin lehine çalışacak. Bugün en etkili silahın ise sessiz kalmak ve stratejik bir plan yapmak olabilir. Gizli yeteneklerini ortaya çıkarmanın tam zamanı! Düşüncelerini netleştiren bu sürecin sana büyük başarılar getirmesine izin ver!

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise geçmişin rüzgarı seni sarabilir... Merkür ve Mars'ı birleştiren kavuşum, duygularını bastırmak yerine cesurca konuşman ve duygularını ifade etmen konusunda seni teşvik ediyor. Tabii bunu yaparken sakin ve ölçülü bir dil kullanman şart. Geçmişin düğümlerini çözmek üzeresin, yeter ki cesur ol ve kendine kalbine uyan bir yol çizmek için harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…