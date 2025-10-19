Sevgili Yengeç, haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Çünkü haftanın ilk günü, Merkür ve Mars'ın birleşerek oluşturduğu enerjik bir kavuşumla başlıyor. Bu kavuşum adeta bir enerji patlaması yaratıyor ve seni geçmişin rüzgarına sürüklüyor.

Duygusal anlamda bir çeşit uyanışa işaret ediyor. Bu enerji, duygularını bastırmaktan vazgeçip onları cesurca ifade etmen için sana ilham veriyor. Ancak unutma, duygularını ifade ederken sakin ve ölçülü bir dil kullanmak çok önemli. Aksi halde, duygularını ifade ederken karşındaki kişiyi kırabilir veya ona zarar verebilirsin. Geçmişin düğümlerini çözmenin de zamanı geldi. Hadi cesur ol ve önüne bak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…