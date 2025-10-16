Sevgili Yengeç, bugünlerde gökyüzü seni biraz hareketlendirebilir. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açı, bir dizi duygusal dalgalanmayı tetikleyebilir. Bu durum, derin duygularını ve geçmişle olan hesaplaşmalarını gündeme getirebilir. Eski bir aşkın yeniden hayatına girmesi veya mevcut ilişkinde bir dönüm noktası yaşanması gibi durumlar söz konusu olabilir.

Aşk hayatında her şeyin değişeceği bu eşikte, tutkunun var olduğu yerde her zaman dengeye ihtiyaç olduğunu ise unutma! Zira bu dengeyi sağlayamadığında, çatışmalar da kapını çalabilir. Özellikle bu dönemde, kalbini korurken gerçekleri göz ardı etme. Duygusal kararlar verirken, mantığını da yanında olduğuna emin ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…