Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde oluşan Venüs ve Satürn'ün karşıt konumları, geçmişte yaşanmış ve üzeri örtülmüş kırgınlıkların tekrar gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Bu durum, belki de partnerinin bir konuda senin duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlamadığına işaret ediyor olabilir. Böyle bir durumda, duygularını içine atmak yerine, onları dürüst bir şekilde paylaşmanın daha sağlıklı olacağını unutma.

Bu hafta sonu, sevgi dolu bir netlik ve anlayış, aşkın en güçlü haline dönüşmesini sağlayacak olan enerjiyi beraberinde getirecek. Bu enerji, ilişkindeki sorunları çözme ve daha sağlıklı bir iletişim kurma konusunda sana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…