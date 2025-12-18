Avukatı Duyurdu! Gazeteci Levent Gültekin Gözaltına Alındı
Ana akım kanallardan tanınan ve yayıncılık macerasına kişisel YouTube kanalında devam eden Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı. Gözaltı kararını avukatı Çağrı Çetin duyurdu. Çetin X hesabından yaptığı paylaşımda 'Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır' ifadelerini kullandı.
Levent Gültekin gözaltına alındı.
