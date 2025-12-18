onedio
Avukatı Duyurdu! Gazeteci Levent Gültekin Gözaltına Alındı

Avukatı Duyurdu! Gazeteci Levent Gültekin Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2025 - 02:00

Ana akım kanallardan tanınan ve yayıncılık macerasına kişisel YouTube kanalında devam eden Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı. Gözaltı kararını avukatı Çağrı Çetin duyurdu. Çetin X hesabından yaptığı paylaşımda 'Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır' ifadelerini kullandı.

Levent Gültekin gözaltına alındı.

Levent Gültekin gözaltına alındı.

Avukat Çağrı Çetin müvekkilinin gözaltına alındığını X hesabından duyurdu. Gültekin gözaltına alındığını WhatsApp'tan da duyurdu. Gazeteci Bahar Feyzan 'Levent Gültekin şimdi WhatsApp üzerinden gözaltına alındığını yazdı.' paylaşımını yaptı. Savcılıktan henüz bir açıklama gelmedi.

