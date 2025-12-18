Uyuşturucu Operasyonunda Milli Kick Boksçu da Gözaltına Alınanlar Arasındaymış
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi bünyesinde mücadele eden kickboksçu Recep Men’in de yer aldığı ortaya çıktı. Men’in, 2023 Avrupa Olimpik Oyunları’nda bronz, 2024 Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda ise altın madalya kazandığı biliniyor. Başarılı sporcu, aynı dosya kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mümmine Senna Yıldız ile olan ilişkisiyle de kamuoyunun gündemine gelmişti.
Bu sabah yapılan operasyonla birçok isim yine uyuşturucu soruşturmasıyla birlikte gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasındaki Mümine Senna Yıldız'ın sevgilisi de yer almış.
Altın ve bronz madalyaları var.
