Uyuşturucu Operasyonunda Milli Kick Boksçu da Gözaltına Alınanlar Arasındaymış

Ünlü isimleri kapsayan bir uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta bulunan toplam 7 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı bildirildi.

Yurt dışında oldukları belirlenen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık soruşturmaya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, basına yansıyan görüntülerde Cihan Şensözlü’nün de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı görüldü.