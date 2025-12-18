onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uyuşturucu Operasyonunda Milli Kick Boksçu da Gözaltına Alınanlar Arasındaymış

Uyuşturucu Operasyonunda Milli Kick Boksçu da Gözaltına Alınanlar Arasındaymış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.12.2025 - 23:28

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi bünyesinde mücadele eden kickboksçu Recep Men’in de yer aldığı ortaya çıktı. Men’in, 2023 Avrupa Olimpik Oyunları’nda bronz, 2024 Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda ise altın madalya kazandığı biliniyor. Başarılı sporcu, aynı dosya kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mümmine Senna Yıldız ile olan ilişkisiyle de kamuoyunun gündemine gelmişti.

Kaynak - t24/Can Öztürk

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sabah yapılan operasyonla birçok isim yine uyuşturucu soruşturmasıyla birlikte gözaltına alındı.

Bu sabah yapılan operasyonla birçok isim yine uyuşturucu soruşturmasıyla birlikte gözaltına alındı.

Ünlü isimleri kapsayan bir uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta bulunan toplam 7 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı bildirildi.

Yurt dışında oldukları belirlenen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık soruşturmaya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, basına yansıyan görüntülerde Cihan Şensözlü’nün de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı görüldü.

Gözaltına alınan isimler arasındaki Mümine Senna Yıldız'ın sevgilisi de yer almış.

Gözaltına alınan isimler arasındaki Mümine Senna Yıldız'ın sevgilisi de yer almış.

T24’ün ulaştığı bilgilere göre, savcılığın kamuoyuna yansıyan açıklamasının aksine soruşturma kapsamında toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Türkiye’yi Avrupa Olimpik Oyunları ile Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda temsil etmiş millî sporcu Recep Men’in de bulunduğu öğrenildi. Men’in, aynı dosyada adı geçen Senna Yıldız ile olan ilişkisi nedeniyle de tanındığı ifade edildi.

Altın ve bronz madalyaları var.

Altın ve bronz madalyaları var.

Recep Men, 2023 yılında Polonya’nın Krakow kentinde gerçekleştirilen Avrupa Olimpik Oyunları’nda kickboks branşında Türkiye adına mücadele etmişti. Turnuvada yarı finale kadar yükselen Men, organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

Milli sporcu, 2024 Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda ise 74 kilo Kick Light kategorisinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın