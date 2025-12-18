Oytun Erbaş, Ela Rümeysa Cebeci'yi Kastederek Davranışlarını Şizofrenik Olarak Adlandırdı
Adem Metan'ın konuğu olan Oytun Erbaş, Metan'ın isim vermeden gözaltına alınan isimlerle ilgili 'pozitiftir ya da negatiftir diye yorum yaptığın oldu mu?' diye sordu. Erbaş da 25 yıllık hekimlik tecrübesine vurgu yaparak, 'Programına katıldım ben. Bir bakıyorsun nabzı 110 atıyor. Bu adam her gün yayına çıkan biri, bu normal değil. Hayatın akışına uymayan hareketler gördüğümde o kişilerle iletişimimi kestim. Psikotik şizofrenik şeyler var' dedi.
Oytun Erbaş'ın Ela Rümeysa Cebeci'yi kastederek ilgili sözleri sosyal medyada da dikkat çekti.
Oytun Erbaş, Adem Metan için de "Sen çok minnoş bir adamsın" dedi.
