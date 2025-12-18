onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Oytun Erbaş, Ela Rümeysa Cebeci'yi Kastederek Davranışlarını Şizofrenik Olarak Adlandırdı

Oytun Erbaş, Ela Rümeysa Cebeci'yi Kastederek Davranışlarını Şizofrenik Olarak Adlandırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.12.2025 - 19:06

Adem Metan'ın konuğu olan Oytun Erbaş, Metan'ın isim vermeden gözaltına alınan isimlerle ilgili 'pozitiftir ya da negatiftir diye yorum yaptığın oldu mu?' diye sordu. Erbaş da 25 yıllık hekimlik tecrübesine vurgu yaparak, 'Programına katıldım ben. Bir bakıyorsun nabzı 110 atıyor. Bu adam her gün yayına çıkan biri, bu normal değil. Hayatın akışına uymayan hareketler gördüğümde o kişilerle iletişimimi kestim. Psikotik şizofrenik şeyler var' dedi. 

Kaynak - EnSonHaber

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oytun Erbaş'ın Ela Rümeysa Cebeci'yi kastederek ilgili sözleri sosyal medyada da dikkat çekti.

Oytun Erbaş, Adem Metan için de "Sen çok minnoş bir adamsın" dedi.

Oytun Erbaş, Adem Metan için de "Sen çok minnoş bir adamsın" dedi.

Oytun Erbaş, programına katıldığı Ela Rümeysa Cebeci'yi kastederek, 'Programına katıldım, yanında oturdum. Ne diyebilirim? Ama belliydi şizofrenik davranışları vardı' dedi. 

Cebeci'nin hareketlerini 'Hayatın akışına uymayan şeylerdi. Hatta sorabilirsin, bana telefon ettiler artık gelmiyorum dedim.' 

Sohbetin bir noktasında Adem Metan’ın 'Benim hareketlerimde bir şey sezdin mi?' sorusuna esprili bir dille yanıt veren Erbaş, 'Sen minnoş bir adamsın, sende bir şey yok. Ama uzun süre madde kullananlarda tolerans geliştiği için bazen dışarıdan anlamak zor olabilir,' diyerek bağımlılığın klinik süreçlerine değindi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın