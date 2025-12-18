Zehra Kınık'ın Ölümüne Sebebiyet Verdiği Batın Barlasçeki'nin Annesi Cezaya İsyan Etti
17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin davada, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında verilen hapis cezası kamuoyunda tepki yarattı. Daha önce 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Kınık Demir, bu dosyada 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Karara tepki gösteren Batın’ın annesi Hasret Doğan, cezayı yetersiz bulduklarını belirterek, ''Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acılı anne verilen cezayı "kabul edemiyorum" diyerek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasret Doğan, "O zaman ehliyeti olan herkes birilerini öldürsün" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Onu da sus payı olarak vermişler ' ceza ' adı altında. Ortalık suç makinesi kaynıyor arkadaşlar dikkatli olalım.