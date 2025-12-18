Zehra Kınık'ın Ölümüne Sebebiyet Verdiği Batın Barlasçeki'nin Annesi Cezaya İsyan Etti

Kararın ardından İstanbul Anadolu Adliyesi önünde bir açıklama yapan, kazada ölen 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan

'Tekrar istinaf süreci olarak. İtiraz edeceğiz. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü Türk kanunlarında bunun bir cezası yok. Bunun bir kere değişmesi gerekiyor. Trafikte ehliyeti olan birileri o zaman herkesi öldürsün. Yani bu kanunlar bunu söylüyor insanlara. Böyle bir şey yok. Bunu kabul etmiyoruz. Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Benim de hayatımın tamamı artık eksik. İki yaşam borçluyken hiçbir şekilde ceza almaması kabul edilebilir bir şey değil. Bu yüzden de tepkiliyim, üzgünüm. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; Kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır. Kesinlikle onlar da ortak'