Zehra Kınık'ın Ölümüne Sebebiyet Verdiği Batın Barlasçeki'nin Annesi Cezaya İsyan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.12.2025 - 18:26

17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin davada, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında verilen hapis cezası kamuoyunda tepki yarattı. Daha önce 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Kınık Demir, bu dosyada 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi. Karara tepki gösteren Batın’ın annesi Hasret Doğan, cezayı yetersiz bulduklarını belirterek, ''Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil' ifadelerini kullandı.

Acılı anne verilen cezayı "kabul edemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin davada, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında verilen hapis cezasına aileden sert tepki geldi. Daha önce 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Kınık Demir, bu dosyada 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan Batın’ın annesi Hasret Doğan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: 'Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Trafikte işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Yani kabul edemiyorum. Üzgünüm... Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır'

Hasret Doğan, "O zaman ehliyeti olan herkes birilerini öldürsün" dedi.

Kararın ardından İstanbul Anadolu Adliyesi önünde bir açıklama yapan, kazada ölen 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan

'Tekrar istinaf süreci olarak. İtiraz edeceğiz. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü Türk kanunlarında bunun bir cezası yok. Bunun bir kere değişmesi gerekiyor. Trafikte ehliyeti olan birileri o zaman herkesi öldürsün. Yani bu kanunlar bunu söylüyor insanlara. Böyle bir şey yok. Bunu kabul etmiyoruz. Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Benim de hayatımın tamamı artık eksik. İki yaşam borçluyken hiçbir şekilde ceza almaması kabul edilebilir bir şey değil. Bu yüzden de tepkiliyim, üzgünüm. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; Kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır. Kesinlikle onlar da ortak'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Spor Gündem Editörü
ikigai

Onu da sus payı olarak vermişler ' ceza ' adı altında. Ortalık suç makinesi kaynıyor arkadaşlar dikkatli olalım.