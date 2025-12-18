onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Habertürk'ün Eski Genel Müdürü Veyis Ateş İfadeye Çağırıldı

Habertürk'ün Eski Genel Müdürü Veyis Ateş İfadeye Çağırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2025 - 17:34 Son Güncelleme: 18.12.2025 - 17:52

Habertürk'ün Eski Genel Müdürü ve eski ana haber sunucusu Veyis Ateş ifadeye çağırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması ile başlayan süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması ile başlayan süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor.

Habertürk’ün eski Ana Haber sunucusu ve eski Genel Müdürü Veyis Ateş İstabul Adalet Sarayı’na getirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Ateş’in İstanbul CUmhurtiyet başsavcılığı'nın yürüttüğü Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında ifadesi alınacak.

Ateş 5 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliği görevine getirilmişti. Daha sonra genel yayın yönetmenliğine kadar yükselmişti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın