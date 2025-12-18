onedio
Mümine Senna Yıldız'ın İstanbul'daki Evi İfşa Oldu: Senna Yıldız'ın Evine Girip Çıkan Herkes İnceleniyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.12.2025 - 18:58

İstanbul merkezli dev uyuşturucu operasyonunda Aleyna Tilki, İrem Sak ve Danla Bilic gibi popüler isimler gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın itiraflarıyla derinleşen soruşturmada, lüks sitelerdeki trafik mercek altına alınırken firari isimler için yakalama kararı çıkarıldı. 

Mynet’te yer alan habere göre; Gözaltı listesinde yer alan 10 isimden biri olan fenomen Mümine Senna Yıldız’ın Ataköy’deki lüks dairesinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve bu maddeyi hazırlamaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, magazin ve sosyal medya dünyasının tanınmış simalarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri; uyuşturucu madde temin etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlamalarıyla aralarında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak ve fenomen Danla Bilic’in de bulunduğu isimleri gözaltına aldı. Soruşturmanın seyrini, daha önce gözaltına alınan fenomen Sercan Yaşar’ın verdiği itiraf dolu ifadelerin değiştirdiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında İstanbul’un Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve Şişli gibi farklı ilçelerindeki yedi ayrı adrese baskın yapıldı.

Mynet’te yer alan habere göre; Gözaltı listesinde yer alan 10 isimden biri olan fenomen Mümine Senna Yıldız’ın Ataköy’deki lüks dairesinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve bu maddeyi hazırlamaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Aynı zamanda itfaiye müdürlüğünde stajyer olduğu belirlenen Yıldız’ın ikamet ettiği sitenin güvenlik kamerası kayıtlarına jandarma tarafından el konuldu. Yetkililer, bu eve giriş çıkış yapan diğer kişilerin kimliklerini tespit etmek için geriye dönük görüntü dökümlerini titizlikle incelemeye devam ediyor.

