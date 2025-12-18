Mümine Senna Yıldız'ın İstanbul'daki Evi İfşa Oldu: Senna Yıldız'ın Evine Girip Çıkan Herkes İnceleniyor!

Mynet’te yer alan habere göre; Gözaltı listesinde yer alan 10 isimden biri olan fenomen Mümine Senna Yıldız’ın Ataköy’deki lüks dairesinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve bu maddeyi hazırlamaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Aynı zamanda itfaiye müdürlüğünde stajyer olduğu belirlenen Yıldız’ın ikamet ettiği sitenin güvenlik kamerası kayıtlarına jandarma tarafından el konuldu. Yetkililer, bu eve giriş çıkış yapan diğer kişilerin kimliklerini tespit etmek için geriye dönük görüntü dökümlerini titizlikle incelemeye devam ediyor.