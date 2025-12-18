Mümine Senna Yıldız'ın İstanbul'daki Evi İfşa Oldu: Senna Yıldız'ın Evine Girip Çıkan Herkes İnceleniyor!
Kaynak: https://www.mynet.com/magazin/mumine-...
İstanbul merkezli dev uyuşturucu operasyonunda Aleyna Tilki, İrem Sak ve Danla Bilic gibi popüler isimler gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın itiraflarıyla derinleşen soruşturmada, lüks sitelerdeki trafik mercek altına alınırken firari isimler için yakalama kararı çıkarıldı.
Mynet’te yer alan habere göre; Gözaltı listesinde yer alan 10 isimden biri olan fenomen Mümine Senna Yıldız’ın Ataköy’deki lüks dairesinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve bu maddeyi hazırlamaya yarayan aparatlar ele geçirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, magazin ve sosyal medya dünyasının tanınmış simalarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyon kapsamında İstanbul’un Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve Şişli gibi farklı ilçelerindeki yedi ayrı adrese baskın yapıldı.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın