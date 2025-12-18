Karşıyaka'nın Efsane İsimlerinden Ediz Baksi Evinin Balkonundan Düşerek Yaşamını Kaybetti

Ediz Baksi, Karşıyaka Spor Kulübü’nün en unutulmaz başarılarından biri olan 1986-1987 sezonu Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer almıştı. Oyun kurucu olarak gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükselen Baksi, sporculuk kariyerini sonlandırmasının ardından da basketbolla bağını koparmadı. Uzun yıllar Karşıyaka altyapısında görev aldı ve basketbol yorumculuğu yaptı.

Spor kariyerinin yanı sıra iş hayatında da etkin olan Baksi, popüler lezzet mekanlarının kuruculuğunu üstlendi. Son olarak Karşıyaka Belediyespor Kulübü Başkanı olarak amatör branşların gelişimi için çalışmalar yürütüyordu.