Karşıyaka'nın Efsane İsimlerinden Ediz Baksi Evinin Balkonundan Düşerek Yaşamını Kaybetti
Karşıyaka Basketbol’un eski oyuncularından, kulübün basketbol yapılanmasında farklı görevler üstlenmiş ve Karşıyaka Belediyespor Kulübü’nde başkanlık yapmış olan Ediz Baksi, öğle saatlerinde evinde yaşanan bir olayın ardından ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Baksi’nin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili intihar iddiaları araştırılıyor.
Karşıyaka'nın efsane isimlerindendi.
