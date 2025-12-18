onedio
Karşıyaka'nın Efsane İsimlerinden Ediz Baksi Evinin Balkonundan Düşerek Yaşamını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.12.2025 - 23:41

Karşıyaka Basketbol’un eski oyuncularından, kulübün basketbol yapılanmasında farklı görevler üstlenmiş ve Karşıyaka Belediyespor Kulübü’nde başkanlık yapmış olan Ediz Baksi, öğle saatlerinde evinde yaşanan bir olayın ardından ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Baksi’nin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili intihar iddiaları araştırılıyor.

Olay, akşam saatlerinde Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak’ta yaşandı. Eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi, henüz netlik kazanmayan bir sebeple 4’üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Baksi, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayın intihar olasılığı üzerinde durulurken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Karşıyaka'nın efsane isimlerindendi.

Ediz Baksi, Karşıyaka Spor Kulübü’nün en unutulmaz başarılarından biri olan 1986-1987 sezonu Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer almıştı. Oyun kurucu olarak gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükselen Baksi, sporculuk kariyerini sonlandırmasının ardından da basketbolla bağını koparmadı. Uzun yıllar Karşıyaka altyapısında görev aldı ve basketbol yorumculuğu yaptı.

Spor kariyerinin yanı sıra iş hayatında da etkin olan Baksi, popüler lezzet mekanlarının kuruculuğunu üstlendi. Son olarak Karşıyaka Belediyespor Kulübü Başkanı olarak amatör branşların gelişimi için çalışmalar yürütüyordu.

