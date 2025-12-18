FIFA, Netflix'te Yayınlanacak Yeni Futbol Oyunu ile EA Sports'a Rakip Oluyor

Netflix’te oyunlardan sorumlu başkan Alain Tascan, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde 2026 FIFA Dünya Kupası’nın küresel ölçekte büyük bir kültürel buluşma olacağını vurgulayarak, taraftarların bu deneyimi artık oyun aracılığıyla evlerine taşıyabileceğini söyledi. Oynanış detayları henüz netleşmese de Netflix, oyuncuların cep telefonları üzerinden tek başına ya da çevrim içi olarak arkadaşlarıyla rekabet edebileceğini, oyuna erişim için yalnızca bir Netflix aboneliği ve telefonun yeterli olacağını açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise anlaşmayı, futbol oyunlarında yenilik hedefi açısından kritik bir eşik olarak tanımladı. Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesinde Netflix Games ve Delphi Interactive ile güçlerini birleştirmekten büyük heyecan duyduklarını belirterek, yeniden tasarlanan oyunun dijital futbolda yeni bir dönemi başlatacağını ve Netflix abonelerine ücretsiz sunulmasının FIFA açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti.