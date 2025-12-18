onedio
article/share
FIFA, Netflix'te Yayınlanacak Yeni Futbol Oyunu ile EA Sports'a Rakip Oluyor

18.12.2025 - 20:46

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde Netflix’te yayınlanacak içerikler için ABD’li yayın deviyle iş birliğine gittiğini duyurdu. Bu adım, Electronic Arts ile 30 yıllık ortaklığın sona ermesinin ardından FIFA’nın hem yayıncılık hem de video oyun stratejisinde yeni bir döneme girdiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Uzun yıllar FIFA ve EA Sports ayrılmaz bir bütündü.

Uzun yıllar boyunca FIFA, dünyanın en yüksek gelir getiren spor video oyunlarından birinin üretimini ABD’li oyun şirketi Electronic Arts’a emanet etmişti. Ancak lisans bedelleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar bu iş birliğinin sona ermesine yol açtı; EA ise seriyi FIFA markası olmadan, EA Sports FC adıyla sürdürme kararı aldı.

Yeni anlaşmayla birlikte Netflix, geliştirilecek futbol oyununu abonelerine ek bir ücret talep etmeden sunacak. Delphi Interactive tarafından hazırlanan oyunun, 2026 Erkekler Dünya Kupası’ndan kısa süre önce piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Dünya Kupası öncesine yetişecek, Netflix üyeleri ücretsiz oynayabilecek

Netflix’te oyunlardan sorumlu başkan Alain Tascan, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde 2026 FIFA Dünya Kupası’nın küresel ölçekte büyük bir kültürel buluşma olacağını vurgulayarak, taraftarların bu deneyimi artık oyun aracılığıyla evlerine taşıyabileceğini söyledi. Oynanış detayları henüz netleşmese de Netflix, oyuncuların cep telefonları üzerinden tek başına ya da çevrim içi olarak arkadaşlarıyla rekabet edebileceğini, oyuna erişim için yalnızca bir Netflix aboneliği ve telefonun yeterli olacağını açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise anlaşmayı, futbol oyunlarında yenilik hedefi açısından kritik bir eşik olarak tanımladı. Infantino, 2026 Dünya Kupası öncesinde Netflix Games ve Delphi Interactive ile güçlerini birleştirmekten büyük heyecan duyduklarını belirterek, yeniden tasarlanan oyunun dijital futbolda yeni bir dönemi başlatacağını ve Netflix abonelerine ücretsiz sunulmasının FIFA açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

