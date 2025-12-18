FIFA, Netflix'te Yayınlanacak Yeni Futbol Oyunu ile EA Sports'a Rakip Oluyor
FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde Netflix’te yayınlanacak içerikler için ABD’li yayın deviyle iş birliğine gittiğini duyurdu. Bu adım, Electronic Arts ile 30 yıllık ortaklığın sona ermesinin ardından FIFA’nın hem yayıncılık hem de video oyun stratejisinde yeni bir döneme girdiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.
Uzun yıllar FIFA ve EA Sports ayrılmaz bir bütündü.
Dünya Kupası öncesine yetişecek, Netflix üyeleri ücretsiz oynayabilecek
