Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'tan Sakatlanan Assane Diao İçin Tuhaf Açıklama
Serie A’da Como’nun Roma’ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada teknik direktör Cesc Fàbregas, uzun süren sakatlığın ardından henüz ritmini bulmaya çalışan Assane Diao’ya forma verdi. Ancak Senegalli oyuncu bu maçta yeniden sakatlandı. Diao’nun bu nedenle Afrika Kupası’nda da Senegal Milli Takımı adına görev yapamayacağı belirtildi.
Asıl olay ise Fabregas'ın açıklamalarıyla daha da trajik hale geldi.
Fabregas gaddarlıkla suçlanıyor, açıklamasıyla Senegal ayağa kalktı.
Senegalliler çıldırmış durumda...
