Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'tan Sakatlanan Assane Diao İçin Tuhaf Açıklama

18.12.2025 - 20:12

Serie A’da Como’nun Roma’ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada teknik direktör Cesc Fàbregas, uzun süren sakatlığın ardından henüz ritmini bulmaya çalışan Assane Diao’ya forma verdi. Ancak Senegalli oyuncu bu maçta yeniden sakatlandı. Diao’nun bu nedenle Afrika Kupası’nda da Senegal Milli Takımı adına görev yapamayacağı belirtildi.

Asıl olay ise Fabregas'ın açıklamalarıyla daha da trajik hale geldi.

Fabregas gaddarlıkla suçlanıyor, açıklamasıyla Senegal ayağa kalktı.

Cesc Fabregas, 'Assane Diao adına üzgünüm. Belki de oynamamalıydı. Milli takım için 5 haftalığına ayrılacaktı. Maaşını biz ödüyoruz. Uzun süreli bir sakatlıktan çıkmıştı. Bir risk aldık. Diao benim görüşümü çok iyi biliyor. Milli takım teknik direktörüyle konuştum ama çok hoş bir konuşma olmadı!' ifadelerini kullandı.

Senegalliler çıldırmış durumda...

Assane Diao’nun yeniden sakatlanmasının ardından Senegalli taraftarlar tepkilerini Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas’a yöneltti. Sosyal medyada Fàbregas’ı hedef alan çok sayıda paylaşım yapılırken, teknik adamın hesaplarına domuz kafası görselleri ve domuz emojileri gönderildiği görüldü.

