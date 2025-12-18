onedio
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş İmzalı Forma Açıklaması Geldi

Oğuzhan Kaya
18.12.2025 - 12:56

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etmişti. Ancak ziyaretten çok Saran'ın Tunç'a hediye ettiği forma gündem olmuştu. Formada yer alan bir isim 'Fenerbahçe gizli mesaj mı veriyor?' sorularının sorulmasına neden oldu. Çünkü imzalardan biri tutuklu yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a aitti.

Sadettin Saran'ın Yılmaz Tunç'a imzalı forma hediye etmişti.

Kulüp başkanlarının hükümet görevlileri ve siyasilere forma, atkı gibi takımlarının sembolü olan hediyeleri vermesi alışıldık bir durum olmasına rağmen bu forma üzerindeki Mert Hakan Yandaş imzası nedeniyle farklı algılandı.

Kulübün resmi sitesinden açıklama geldi.

Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

 Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır.

 Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez.

 Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.

 Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir.

 Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Oğuzhan Kaya
