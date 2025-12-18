Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş İmzalı Forma Açıklaması Geldi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etmişti. Ancak ziyaretten çok Saran'ın Tunç'a hediye ettiği forma gündem olmuştu. Formada yer alan bir isim 'Fenerbahçe gizli mesaj mı veriyor?' sorularının sorulmasına neden oldu. Çünkü imzalardan biri tutuklu yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a aitti.
Sadettin Saran'ın Yılmaz Tunç'a imzalı forma hediye etmişti.
Kulübün resmi sitesinden açıklama geldi.
